У предпринимателей есть два способа уменьшить налог по УСН на взносы

Коммерсантам, которые перечисляют налоги и взносы единым платежом, надо подать заявление о зачете (ст. 78 НК).

В нем указать, что деньги с ЕНС направляются в счет уплаты взносов. Подавать уведомления о взносах не надо. Это пояснил Минфин.

Предприниматели, которые перечисляют налоги и взносы на конкретные КБК, могут сразу уменьшить налог на взносы и перечислить эту сумму на КБК для налога по УСН.

Но там есть важное условие, которое мы подробно описали в разборе «Что сейчас с фиксированными взносами: способ уменьшить налог». Разбор доступен только читателям с подпиской Клерк.Премиум.

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Пример расчета зачета, а также сроки уплаты взносов вы найдете в разборе.

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