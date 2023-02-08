Что сейчас с фиксированными взносами: способ уменьшить налог

Что случилось?

С 1 января 2023 года все налоги уплачиваются с помощью ЕНП. У всех ИП встал вопрос, а как уменьшить налоги по УСН и ПСН на фиксированные страховые взносы, если теперь все платежи попадают на ЕНП. ФНС Минфин дали по этому поводу свои разъяснения.

Подробнее о новых правилах

С 2023 года все налоги будут уплачиваться на единый налоговый счет и списание платежей будет исключительно в день, обозначенный законом. Если мы говорим о фиксированных страховых взносах для ИП, то сумму налога на УСН или ПСН можно будет уменьшить на сумму фактически уплаченных страховых взносов. Взносы, которые ИП произведет в 2023 году могут снизить налог на этих спецрежимах, только теперь в определенные даты.

Срок уплаты взносов за 2022 год – 09.01.2023 и 03.07.2023.

Срок уплаты взносов за 2023 год – 09.01.2024 и 01.07.2024.

ИП может оплатить взносы (заранее или точно в срок), но налоговики спишут их ЕНС в указанные даты и только после этого можно уменьшать сумму платежей.

Например, можно уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2023 года, если взносы за 2022 год были уплачены 9 января 2023 года. Аналогично можно уменьшить аванс по УСН за 3 квартал после уплаты взносов 3 июля 2023 года.

Кого коснется

Коснется всех предпринимателей, работающих на УСН и ПСН, которые уплачивают страховые взносы и хотят уменьшить на сумму страховых взносов сумму своих налогов.

Как было раньше

Раньше было проще, а может мы к этому привыкли. Ранее ИП уплачивал сумму страхового взноса (фиксированную годовую сумму можно было уплачивать хоть каждый месяц, хоть каждый квартал). Уменьшить налог можно было на сумму платежей, которые заплатил ИП до подачи декларации. Если платежей не было, то и уменьшать нечего.

Все взносы, уплаченные в 2022 году, учитываются и уменьшают налог по старому порядку.

Как теперь уменьшать налог

Теперь варианта два:

Можно платить фиксированные взносы на ЕНС и ждать, когда налоговики спишут нужные суммы, потому что по фиксированным взносам никаких уведомлений не подается. И только после этого уменьшать авансовые платежи (в 1 и 3 кварталах, соответственно). Если очень хочется уменьшить суммы платежей быстрее или делать это в каждом квартале, то нужно подать заявление о распоряжении суммой денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ, с указанием, что уплачены именно страховые взносы. В течение 1 дня ФНС должна вынести решение о зачете суммы взноса.

Важно, чтобы на момент списания налогов сальдо на ЕНС было положительным и никаких долгов не возникало. Важно, чтобы зачет взносов был произведен раньше, чем вам нужно уплачивать налог. Пока зачет не произойдет уменьшить сумму налога будет нельзя, поэтому лучше заплатить раньше.

Какие выводы можно сделать