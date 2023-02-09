ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ Теперь в платежках на налоги ИП не должен указывать свой адрес

Раньше ИП должен был указывать в платежке на налоги свой адрес с использованием разделительного знака «//». Это правило отменили.

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В приказ Минфина № 107н с правилами платежек внесли поправки, которые заработают с 11 февраля. О них мы рассказывали тут.

Правила для платежек на налоги в части информации о плательщике сейчас изложены в приложении № 1 к этому приказу.

В новой версии 107н они будут в приложении № 2.

Смотрите в нашей таблице, как изменились требования к заполнению поля «Плательщик» для ИП.

 

Было

Стало

Норма приказа № 107н

п. 4 приложения № 1 к приказу № 107н

п. 4.3 приложения № 2 к приказу № 107н

Поле «Плательщик» для ИП

ФИО и в скобках – «ИП», адрес регистрации по месту жительства или адрес регистрации по месту пребывания (при отсутствии места жительства). До и после информации об адресе указывается знак «//»

ФИО

То есть, по новым правилам в платежках ИП даже не надо указывать статус ИП в скобках, как это было раньше. И адрес через две косых черты тоже не нужен.

Эта норма применяется как к платежкам на ЕНП со статусом 01, так и к платежкам-уведомлениям со статусом 02.

При этом для взносов в СФР (на травматизм) правила по заполнению поля «Плательщик» для ИП не изменились.

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