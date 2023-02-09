Перевозчикам промышленной продукции увеличили размер компенсации

Для многих татуировки, пирсинг и другие способы визуального самовыражения давно стали частью идентичности. Как стиль в одежде или выбор аксессуаров. При этом и лояльность работодателей к бодимодификациям сотрудников заметно выросла. Но всё ещё остаются сферы, где похвастаться рисунком на теле нельзя, иначе рискуешь расположением начальства или даже должностью.