Перевозчикам промышленной продукции увеличили размер компенсации

Правительство увеличило размер компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции, сообщается на сайте пресс-службы.
Теперь максимальный размер компенсации составляет 500 млн рублей, до этого было 300 млн рублей.
«Как показала практика, такие меры востребованы предприятиями, помогают им находить новые рынки и сохранять объемы поставок, несмотря на внешнее санкционное давление», – сообщил Михаил Мишустин.
Также с 80% до 100% увеличили максимальную компенсацию затрат на перевозку продукции лесопромышленного комплекса. Такую поддержку могут получить порты Северо-Западного федерального округа до 30 июня 2023 года.