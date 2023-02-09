Маркетплейсы

В Белоруссии появился третий логистический центр Wildberries

Его площадь составляет 13 тыс. квадратных метров, что позволит белорусским предпринимателям хранить на складе больше товарных запасов.

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Маркетплейс Wildberries открыл в Белоруссии третий логистический центр площадью 13 тыс. кв. м для сотрудничества с местными предпринимателями, сообщает «ТАСС».

В 2022 году почти вдвое выросло число бизнесменов, которые продают свои товары через онлайн-площадку.

Всего с Wildberries работает 14,1 тыс. белорусских предпринимателей.

За год продажи продукции из Белоруссии на маркетплейсе выросли на 111%, до 27,7 млрд рублей.

У Wildberries уже есть два логистических центра в Минске и Гомеле. Площадь нового центра в несколько раз больше остальных. Это поможет размещать больше товарных запасов на складе.

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