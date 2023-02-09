Прокуратура наказала организацию за лишние налоги

Подобный случай произошел в Пермском крае.

Станция скорой помощи заплатила 186 тыс. руб. транспортного налога за четыре неисправных автомобиля, которые не использовались.

Нарушение выявила прокуратура.

Медорганизация не провела экспертное исследование технического состояния четырех автомобилей скорой помощи и не списала их с баланса в виду непригодности.

А так как авто числились, то за них пришлось платить налог.

Это привело к нарушению порядка использования госимущества и бюджетных средств, сообщает региональная прокуратура.

Должностное лицо учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.