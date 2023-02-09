Аудит

Аудиторы обязаны быть независимыми от организаций, которые проверяют. Приняли новый закон

Изменения касаются вопросов независимости аудиторов и аудиторских компаний. Поправки заработают с 1 июля 2023 года.

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В третьем чтении Госдума приняла поправки в закон об аудиторской деятельности.

Чиновники рассчитывают, что предложенные нормы улучшат нормативное правовое регулирование аудита. Аудиторы обязаны быть независимыми от организаций, в отношении которых проводится проверка отчетности. Также документ позволит привести профессиональную этику аудиторов к международным стандартам.

Независимость аудиторов закон определяет как отсутствие отношений связанности (аффилированности), основанной на имущественной, родственной или иной зависимости аудиторской организации и аудитора от аудируемого лица, его учредителей (участников, акционеров), руководителей и иных должностных лиц, а также других лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно закону, в России должны быть разработаны правила независимости аудиторов и аудиторских организаций.

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