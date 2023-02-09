Экономика России

Регионы получат около 14 млрд рублей на развитие туризма

Средства пойдут на проектирование туристической инфраструктуры, создание путеводителей и на организацию интересных событий, которые привлекут путешественников.

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Правительство решило повысить туристическую привлекательность небольших населенных пунктов с богатой и интересной историей, сообщает «RG.RU».

Для этих целей 24 региона получат более 6 млрд рублей на проектирование туристических пространств в центре городов.

Региональные бизнесмены, которые занимаются туризмом, смогут получить гранты на благоустройство национальных маршрутов и зон отдыха. На это выделят свыше 5 млрд рублей.

На проектирование кемпинговых зон, в том числе для путешествий на автомобиле, потратят 700 млн рублей.

1,5 млрд рублей смогут получить компании, которые обновляют инфраструктуру, закупают оборудование для туризма, разрабатывают путеводители и создают круглогодичные бассейны.

Еще 630 млн рублей отправятся в 36 регионов для организации событий и мероприятий, интересных путешественникам.

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