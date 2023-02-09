Регионы получат около 14 млрд рублей на развитие туризма

Правительство решило повысить туристическую привлекательность небольших населенных пунктов с богатой и интересной историей, сообщает «RG.RU».
Для этих целей 24 региона получат более 6 млрд рублей на проектирование туристических пространств в центре городов.
Региональные бизнесмены, которые занимаются туризмом, смогут получить гранты на благоустройство национальных маршрутов и зон отдыха. На это выделят свыше 5 млрд рублей.
На проектирование кемпинговых зон, в том числе для путешествий на автомобиле, потратят 700 млн рублей.
1,5 млрд рублей смогут получить компании, которые обновляют инфраструктуру, закупают оборудование для туризма, разрабатывают путеводители и создают круглогодичные бассейны.
Еще 630 млн рублей отправятся в 36 регионов для организации событий и мероприятий, интересных путешественникам.