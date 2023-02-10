Отчетность в СФР

Договор ГПХ надо включать в ЕФС-1 по дате договора, даже если он еще не действует

В подразделе 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 (вместо формы СЗВ-ТД) теперь отражают не только приемы / переводы / увольнения, но и заключение и расторжение договоров ГПХ. При заключении договора ГПХ срок сдачи отчета – на следующий рабочий день.

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СФР в письме от 07.02.2023 № 19-02/11195л рассмотрел ситуацию, когда договор ГПХ заключен 10 января 2023 года, а начало его действия – 1 февраля.

Отталкиваться надо от даты заключения договора.

По закону о персучете № 27-ФЗ сдавать ЕФС-1 за договорников надо не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договора.

В порядке заполнения написано, что надо отражать дату начала периода работы по договору ГПХ.

СФР делает вывод: если договор подряда заключен 10 января, то сдать ЕФС-1 надо до 11 января.

Отчетность в СФР

Договор ГПХ надо включать в ЕФС-1 по дате договора, даже если он еще не действует

В подразделе 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 (вместо формы СЗВ-ТД) теперь отражают не только приемы / переводы / увольнения, но и заключение и расторжение договоров ГПХ. При заключении договора ГПХ срок сдачи отчета – на следующий рабочий день.

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