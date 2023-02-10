Законопроекты

У киберпреступников начнут конфисковывать имущество, чтобы возместить ущерб пострадавшим

Такие поправки в УК РФ предложили депутаты. Изымать смогут только имущество, которое было получено в результате неправомерного доступа к компьютерной информации.

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые разрешат конфискацию имущества, полученного в результате совершения киберпреступлений. Об этом сообщается на сайте Думы.

Изменения предлагают внести в ст. 104.1 УК РФ.

Если поправки одобрят, то правоохранительные органы смогут изымать имущество, полученное в результате незаконного доступа к электронной информации, создания и использования вирусных программ.

«Введение конфискации нажитого киберпреступниками имущества послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим», – заявил Василий Пискарев, Председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.

В 2021 году МВД зафиксировало 6 354 преступлений в области компьютерной информации, это на 62,5% больше, чем в 2020 году.

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