Аудит

Инвестиционные советники не будут делать аудит своей отчетности

Все профучастники рынка ценных бумаг проводят аудит бухотчетности. Но инвестиционных советников от этой обязанности освободят.

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Законопроект с такой нормой приняла Госдума в первом чтении.

Аудит будет не нужен тем инвестиционным советникам, которые не имеют лицензий профучастников рынка ценных бумаг иных видов и не обязаны проводить аудит своей отчетности по другим основаниям.

Инвестиционные советники – это профучастники рынка ценных бумаг, которые дают консультации частным инвесторами.

Они подсказывают, сколько, когда и какие ценные бумаги купить, прогнозируют вероятную доходность инвестиций, предупреждают о возможных рисках.

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