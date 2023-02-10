Инвестиционные советники не будут делать аудит своей отчетности

Законопроект с такой нормой приняла Госдума в первом чтении.
Аудит будет не нужен тем инвестиционным советникам, которые не имеют лицензий профучастников рынка ценных бумаг иных видов и не обязаны проводить аудит своей отчетности по другим основаниям.
Инвестиционные советники – это профучастники рынка ценных бумаг, которые дают консультации частным инвесторами.
Они подсказывают, сколько, когда и какие ценные бумаги купить, прогнозируют вероятную доходность инвестиций, предупреждают о возможных рисках.