Инвестиционные советники не будут делать аудит своей отчетности

Артур продает стройматериалы оптом. Клиент внес 50% предоплату за крупную поставку, а остальное обещал заплатить через неделю. Артур решает отремонтировать офис на этот аванс, ибо клиент постоянный, никогда не подводил. Проходит полмесяца – оплаты все еще нет, а уже пора оплатить аренду склада и выдать зарплату грузчику, только непонятно как. Что произошло?