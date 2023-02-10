Государственные ведомства

МВД собирается ввести сбор для мигрантов из безвизовых стран

Миграционный сбор будет похож на тот, что иностранцы платят за визу. Также увеличат сроки пребывания в стране, с шести месяцев до одного года.

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Мигрантам могут ужесточить условия пребывания в РФ, сообщает телеграм-канал «База».

МВД формулирует поправки в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (115-ФЗ).

При новом порядке мигранты смогут находиться в РФ 90 дней в течение одного года.

Сейчас приезжие имеют право пребывать в стране до 90 суток в течение 180 дней.

Также власти планируют ввести «миграционный сбор», похожий на тот, что иностранцы платят за визу.

Сбор обяжут платить даже тех, кто приезжает из безвизовых стран. Его размер пока что не определен.

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