Интернет и IT

Эксперт пояснил, как в 2023 году пройдет цифровая трансформация

Никакая геополитическая ситуация не может отменить начатую цифровую трансформацию российской экономики. Однако в 2022 году запущенные процессы по цифровой трансформации столкнулись со сложностями.

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У цифровизации несколько проблем, они связаны:

  • во-первых, с необходимостью срочно пересматривать технологический стек, то есть переходить на отечественные ИТ-системы.
  • во-вторых, с частичной заморозкой инвестиций. В итоге в существующие стратегии по цифровой трансформации пришлось спешно вносить изменения.

«Темпы цифровизации замедлились в первую очередь в целлюлозно-бумажной, химической и машиностроительной отраслях, а также в других отраслях, характеризующихся высокой долей используемых уникальных западных станков и оборудования», – поясняет Станислав Воронин, руководитель направления систем бизнес-аналитики и математической оптимизации BIA Technologies.

Эксперт утверждает, что фокус большинства предприятий переключился на поддержание работоспособности производственных процессов, решение проблем с комплектующими и запчастями, обеспечение жизнеспособности и текущего функционирования бизнеса. Практически все отрасли экономики оказались вынуждены перестраивать цепочки поставок сырья и материалов, добавлять новые логистические плечи или искать новых поставщиков.

В 2023 году российские компании в полной мере вернутся к своим планам по цифровой трансформации, считает Воронин.

«Индустрия 4.0 уже наступила. Даже несмотря на то, что страна оказалась отрезанной от западных рынков, крайне важно поддерживать конкурентоспособность внутренних производств, повышать производительность и сокращать всевозможные затраты».

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Интернет и IT

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Никакая геополитическая ситуация не может отменить начатую цифровую трансформацию российской экономики. Однако в 2022 году запущенные процессы по цифровой трансформации столкнулись со сложностями.

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