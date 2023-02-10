Эксперт пояснил, как в 2023 году пройдет цифровая трансформация

У цифровизации несколько проблем, они связаны: во-первых, с необходимостью срочно пересматривать технологический стек, то есть переходить на отечественные ИТ-системы.

во-вторых, с частичной заморозкой инвестиций. В итоге в существующие стратегии по цифровой трансформации пришлось спешно вносить изменения.

«Темпы цифровизации замедлились в первую очередь в целлюлозно-бумажной, химической и машиностроительной отраслях, а также в других отраслях, характеризующихся высокой долей используемых уникальных западных станков и оборудования», – поясняет Станислав Воронин, руководитель направления систем бизнес-аналитики и математической оптимизации BIA Technologies.

Эксперт утверждает, что фокус большинства предприятий переключился на поддержание работоспособности производственных процессов, решение проблем с комплектующими и запчастями, обеспечение жизнеспособности и текущего функционирования бизнеса. Практически все отрасли экономики оказались вынуждены перестраивать цепочки поставок сырья и материалов, добавлять новые логистические плечи или искать новых поставщиков.

В 2023 году российские компании в полной мере вернутся к своим планам по цифровой трансформации, считает Воронин.