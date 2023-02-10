Детские пособия

Ипотечную квартиру тоже учитывают для права на детское пособие

Для определения критерия нуждаемости в детском пособии не учитывают расходы семьи на ипотеку, а вот саму квартиру, за которую эту ипотеку платят – учитывают.

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Ипотечную квартиру тоже учитывают для права на детское пособие
Иллюстрация: Мария Воскресенская/pexels

Если на ипотечную квартиру оформлено право собственности, то при назначении единого пособия и оценке нуждаемости такое жилье учитывается, даже когда за него еще не выплачен кредит.

Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

Данные о квартире в собственности поступают в СФР из Росреестра.

Напомним, если есть лишние машины или квартиры, пособие не дадут, даже если у семьи низкий доход.

Перечень допустимого имущества смотрите в таблице.

Имущество

Максимальное количество

Примечание

Квартира

Одна любой площади или несколько, если площадь на человека – менее 24 м2

Если жилье признано непригодным для проживания, оно не учитывается.

Также не учитываются жилье, занимаемое членом семьи с тяжелой формой хронического заболевания

Дом

Один любой площади или несколько, если площадь на человека – менее 40 м2

Не учитываются дома, предоставленные семье в качестве меры поддержки

Дача

Одна

 

Гараж

Один или два, если семья многодетная или в ней есть инвалид

 

Земельный участок

не более 0,25 га для города или не более 1 га для села

Земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки, а также дальневосточный гектар не учитываются

Нежилое помещение

Одно

Хозпостройки на земельных участках для ИЖС, ЛПХ не учитываются

Автомобиль

Один или два, если семья многодетная или с инвалидом

Исключение – новые мощные авто.

Авто младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., может быть только у семей с 4 и более детьми

Мотоцикл

Один или два, если семья многодетная или с инвалидом

 

Самоходная техника

Одна младше 5 лет или две, если она получена в качестве меры соцподдержки

 

Катер

Один или моторная лодка младше 5 лет

Маломерные суда старше 5 лет не учитываются

Сбережения

Годовой доход от процентов не превышает ПМ

 

 

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