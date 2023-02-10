Ипотечную квартиру тоже учитывают для права на детское пособие

Если на ипотечную квартиру оформлено право собственности, то при назначении единого пособия и оценке нуждаемости такое жилье учитывается, даже когда за него еще не выплачен кредит.

Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

Данные о квартире в собственности поступают в СФР из Росреестра.

Напомним, если есть лишние машины или квартиры, пособие не дадут, даже если у семьи низкий доход.

Перечень допустимого имущества смотрите в таблице.