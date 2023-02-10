Ипотечную квартиру тоже учитывают для права на детское пособие

Если на ипотечную квартиру оформлено право собственности, то при назначении единого пособия и оценке нуждаемости такое жилье учитывается, даже когда за него еще не выплачен кредит.
Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».
Данные о квартире в собственности поступают в СФР из Росреестра.
Напомним, если есть лишние машины или квартиры, пособие не дадут, даже если у семьи низкий доход.
Перечень допустимого имущества смотрите в таблице.
Имущество
Максимальное количество
Примечание
Квартира
Одна любой площади или несколько, если площадь на человека – менее 24 м2
Если жилье признано непригодным для проживания, оно не учитывается.
Также не учитываются жилье, занимаемое членом семьи с тяжелой формой хронического заболевания
Дом
Один любой площади или несколько, если площадь на человека – менее 40 м2
Не учитываются дома, предоставленные семье в качестве меры поддержки
Дача
Одна
Гараж
Один или два, если семья многодетная или в ней есть инвалид
Земельный участок
не более 0,25 га для города или не более 1 га для села
Земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки, а также дальневосточный гектар не учитываются
Нежилое помещение
Одно
Хозпостройки на земельных участках для ИЖС, ЛПХ не учитываются
Автомобиль
Один или два, если семья многодетная или с инвалидом
Исключение – новые мощные авто.
Авто младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., может быть только у семей с 4 и более детьми
Мотоцикл
Один или два, если семья многодетная или с инвалидом
Самоходная техника
Одна младше 5 лет или две, если она получена в качестве меры соцподдержки
Катер
Один или моторная лодка младше 5 лет
Маломерные суда старше 5 лет не учитываются
Сбережения
Годовой доход от процентов не превышает ПМ