Стало ясно, когда надо сдать ЕФС-1 со сведениями о договоре подряда, если он начинает действовать не сразу

Разъяснение СФР есть в письме от 07.02.2023 № 19-02/11195л.

В нем напоминают, что закон о персонифицированном учете обязывает работодателей представлять в СФР сведения о договорах ГПХ, на вознаграждение по которым начисляются страховые взносы.

При этом указанные сведения представляются не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения соответствующего договора. А в случае прекращения договора – не позднее рабочего дня, следующего за днем его прекращения.

В частности, в правилах заполнения формы ЕФС-1 предусмотрено, что в графе 2 (подраздела 1.1. подраздела 1 формы ЕФС-1) «Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения, начала договора ГПХ, окончания договора ГПХ» указываются в формате «ДД.ММ.ГГГГ»:

дата кадрового мероприятия;

дата начала периода работы по договору ГПХ;

дата окончания периода работы по договору ГПХ.

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