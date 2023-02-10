Премьер Мишустин уволил главу ФТС

Правительство освободило Владимира Булавина от должности главы ФТС, сообщает РБК.
Федеральную таможню временно возглавит его первый заместитель Руслан Давыдов.
Владимира Булавина освободили от должности в связи с достижением 70-летия.
Правительство освободило Владимира Булавина от должности главы ФТС, сообщает РБК.
Федеральную таможню временно возглавит его первый заместитель Руслан Давыдов.
Власти собираются пересмотреть правила, по которым определяют, какие предприятия малые, а какие средние. После изменений предприятия не останутся без государственной поддержки.
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Владимира Булавина освободили от должности в связи с достижением 70-летия.
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