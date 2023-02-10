Государственные ведомства

Премьер Мишустин уволил главу ФТС

Владимира Булавина освободили от должности в связи с достижением 70-летия.

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Правительство освободило Владимира Булавина от должности главы ФТС, сообщает РБК.

Федеральную таможню временно возглавит его первый заместитель Руслан Давыдов.

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Экономика России

Ключевая ставка –7,5%. ЦБ не стал ее менять третий раз подряд

Регулятор принимает такое решение на фоне замедления инфляции – по оценке Минэкономразвития, к 6 февраля она составила 11,7% в годовом выражении против 12,7% в середине декабря, когда ЦБ установил ставку в прошлый раз.

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