Роструд предлагает бесплатное переобучение

Стартовала запись на участие в программе бесплатного переобучения, которое проводится в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщается в телеграм-канале Роструда.
Принять участие в программе могут:
- безработные, зарегистрированные в службе занятости
- работники под риском увольнения
- женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет
- неработающие мамы детей дошкольного возраста
- отдельные категории молодежи до 35 лет
- лица старше 50 лет и предпенсионного возраста, а также другие категории граждан.
Для каждого региона определены свои обучающие программы, которые соответствуют запросам локального рынка труда.
Чтобы подать заявку нужно пройти профориентацию в центре занятости населения. Там же будущим ученикам подберут нужную программу.