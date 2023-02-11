Роструд предлагает бесплатное переобучение

Стартовала запись на участие в программе бесплатного переобучения, которое проводится в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщается в телеграм-канале Роструда.

Принять участие в программе могут:

безработные, зарегистрированные в службе занятости

работники под риском увольнения

женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет

неработающие мамы детей дошкольного возраста

отдельные категории молодежи до 35 лет

лица старше 50 лет и предпенсионного возраста, а также другие категории граждан.

Для каждого региона определены свои обучающие программы, которые соответствуют запросам локального рынка труда.

Чтобы подать заявку нужно пройти профориентацию в центре занятости населения. Там же будущим ученикам подберут нужную программу.