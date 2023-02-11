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Роструд предлагает бесплатное переобучение

Нужно посетить центр занятости, пройти профориентацию и выбрать интересное направление обучения. Специальности зависят от регионального рынка труда.

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Стартовала запись на участие в программе бесплатного переобучения, которое проводится в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщается в телеграм-канале Роструда.

Принять участие в программе могут:

  • безработные, зарегистрированные в службе занятости
  • работники под риском увольнения
  • женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет
  • неработающие мамы детей дошкольного возраста
  • отдельные категории молодежи до 35 лет
  • лица старше 50 лет и предпенсионного возраста, а также другие категории граждан.

Для каждого региона определены свои обучающие программы, которые соответствуют запросам локального рынка труда.

Чтобы подать заявку нужно пройти профориентацию в центре занятости населения. Там же будущим ученикам подберут нужную программу.

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