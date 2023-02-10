Уведомление по налогу на имущество и транспортному налогу за 2022 год сдавать не надо

Ничего уточнять не надо.

Дело в том, что подавать уведомление по транспортному налогу и налогу на имущество 2022 года не нужно.

Об этом сообщает ФНС в своем Telegram-чате.

О проблеме с этим уведомлением также рассказала подписчица нашего форума.

Бухгалтер сдала уведомление на уплату налога на имущество с кодом 34/04. Деньги перечислили на ЕНП, и они уже списалась в счет этого начисления. Но сейчас на ЕНС образовалось отрицательное сальдо именно из-за налога на имущество.

Инспектор считает, что не надо было сдавать уведомление по налогу на имущество, так как потом будет декларация. По словам инспектора, отсторнируется начисление по уведомлению только после того, как наступит срок сдачи декларации.