Роскомнадзор будет проверять больше 200 тысяч интернет-контента в сутки

Роскомнадзор будет отслеживать запрещенный контент через новую систему автоматического поиска «Окулус». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ).

Система уже ищет нарушения законодательства в статических изображениях и видео.

«Окулус» может распознавать изображения и символы, противоправные действия, анализировать текст в фото и видео. С ее помощью найдут экстремистские материалы, пропаганду ЛГБТ, призывы к массовым незаконным событиям, суициду и т.д.

В среднем система будет обрабатывать более 200 тыс. изображений в сутки.

Тогда как вручную сотрудники анализировали только 106 фото и 101 видео в день.

В декабре 2022 года «Окулус» запустили в тестовом режиме, а с января 2023 года поисковую систему подключили к другим инструментам мониторинга Роскомнадзора.