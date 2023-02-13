Если вы переплатили налог по УСН платежкой со статусом 02, надо подать уведомление

Компания уплатила аванс по УСН в сумме 10 тыс. рублей.

Но потом выяснилось, что начисленная сумма аванса – 5 тыс. рублей.

В таком случае нужно представить уведомление по ЕНП с указанием фактически исчисленной суммы авансовых платежей за 1 квартал 2023 года – 5 000 руб.

Такой пример ФНС приводит в разделе ответов на частые вопросы на своем сайте.

Отметим, что, сдав однажды уведомление по УСН, компания теряет право использовать платежки-02. При этом остальные налоги можно продолжать платить отдельными платежками.

Потому что по мнению ФНС совмещать платежки и уведомления нельзя только для одного налога, а для разных – можно.