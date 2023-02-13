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Почта России начала продавать нелекарственные препараты

В 40 отделениях почты появятся витрины с медицинскими товарами, которые не требуют особых условий хранения.

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Почта России начала продавать нелекарственные препараты
Иллюстрация: freepik/freepik

Почта России запустила пилотный проект по продаже нелекарственных препаратов, сообщается на сайте почтового оператора.

«Почти 40 млн россиян живут в удалённых и труднодоступных регионах. Часто там нет аптеки или магазина в шаговой доступности, но точно есть отделение Почты. Ассортимент витрины здоровья – это препараты первой необходимости, которые будут всегда под рукой», - сообщил Владимир Виноградов, руководитель дирекции «Лекарства» Почты России.

В почтовых отделениях появятся БАДы, витамины, крема, термометры, бинты и другие медицинские товары, которые не требуют особых условий хранения. В ассортименте более 80 наименований.

Пилотный проект запустили в 40 отделениях Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей.

С лета 2022 года Почта России доставляет лекарства жителям малых населенных пунктов в 77 регионах страны. Безрецептурные лекарства можно заказать в интернет-аптеке zdravcity.ru и выбрать доставку почты.

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