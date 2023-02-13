ВТБ запустил переводы в юанях с комиссией 1%

Клиенты ВТБ теперь могут переводить денежные средства в китайской валюте на счета в банках РФ, сообщается на сайте банка.

Перевести средства в юанях можно через онлайн-банкинг, в отделениях банка и с помощью брокерского счета.

Банк удержит комиссию 1% от суммы перевода. Не менее 15 и не более 200 юаней.

Чтобы совершать операции в юанях, нужно завести счет в китайской валюте и купить ее в мобильном приложении или через брокерский счет по курсу биржи. Затем в разделе «Платежи» указать счет получателя, адрес и перевести средства во все ключевые банки РФ.

Максимальная сумма перевода в сутки составляет 20 млн рублей. В месяц можно переводить не более 1 млн в долларовом эквиваленте.