Валюта

ВТБ запустил переводы в юанях с комиссией 1%

Переводить юани с счета ВТБ во все ключевые банки РФ можно через мобильное приложение ВТБ, в отделениях банка и с помощью брокерского счета. Комиссия за перевод будет 1%, но не менее 15 юаней.

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Клиенты ВТБ теперь могут переводить денежные средства в китайской валюте на счета в банках РФ, сообщается на сайте банка.

Перевести средства в юанях можно через онлайн-банкинг, в отделениях банка и с помощью брокерского счета.

Банк удержит комиссию 1% от суммы перевода. Не менее 15 и не более 200 юаней.

Чтобы совершать операции в юанях, нужно завести счет в китайской валюте и купить ее в мобильном приложении или через брокерский счет по курсу биржи. Затем в разделе «Платежи» указать счет получателя, адрес и перевести средства во все ключевые банки РФ.

Максимальная сумма перевода в сутки составляет 20 млн рублей. В месяц можно переводить не более 1 млн в долларовом эквиваленте.

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