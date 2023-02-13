Документы на получение визы надо подавать за полгода до поездки

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что запись на подачу визовых документов блокируется ботами. Об этом пишет «ТАСС».

«Блокировка свободных слотов создает неудобства, прежде всего, заявителям, так как свободное время не всегда есть в наличии. Спрос на визы естественен, так как после пандемии у многих многоразовые визы закончили срок своего действия», - сообщил Дмитрий Горин.

Эксперт порекомендовал заниматься получением визы за полгода до планируемой поездки, а также сотрудничать только с официальными компаниями, которые аккредитованы в посольствах.

Боты автоматической записи, которые блокируют слоты для оформления визы, предлагают заплатить более 4-7,5 тыс. рублей за бронь.

Сейчас шенгенские визы продолжают выдавать 17 из 27 стран. В 2022 году число выданных виз выросло почти в три раза по сравнению с 2021 годом.