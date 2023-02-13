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Цены на парфюм выросли на 17%

Средняя цена за флакон составляет 1 822 рубля. Предпраздничного дефицита не ожидается, к 14 февраля, 23 февраля и к 8 марта продавцы готовы предложить 140 млн парфюмерной продукции.

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В январе 2023 года стоимость парфюма стала выше на 17% по сравнению с тем же периодом в 2022 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центре развития перспективных технологий.

Средняя цена на парфюмерную продукцию теперь составляет 1 822 рубля.

Наиболее популярна у покупателей парфюмерия французского производства, ее доля превышает треть оборота иностранного парфюма.

На отечественные духи и туалетные воды приходится 36,5% от зарубежного оборота.

Продавцы подготовились к 14 февраля и к гендерным праздникам. Сейчас на складах и в магазинах можно найти почти 140 млн флаконов, что на 13,4% больше, чем в прошлом году.

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