Банкам повысили нормативы

С 1 марта 2023 года Банк России повышает нормативы обязательных резервов, сообщается на сайте ЦБ.
Это необходимо, чтобы сохранить тенденцию на девалютизацию балансов банков «в условиях роста структурного профицита ликвидности».
Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы по обязательствам в рублях повысят до 4%.
Для всех кредитных организаций нормативы по обязательствам в иностранной валюте вырастут до 7%.
Для банков с базовой лицензий нормативы по всем рублевым обязательствам не изменятся.
Новые нормативы к обязательным банковским резервам будут применять с марта 2023 года.