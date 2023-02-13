Банкам повысили нормативы

С 1 марта 2023 года Банк России повышает нормативы обязательных резервов, сообщается на сайте ЦБ.

Это необходимо, чтобы сохранить тенденцию на девалютизацию балансов банков «в условиях роста структурного профицита ликвидности».

Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы по обязательствам в рублях повысят до 4%.

Для всех кредитных организаций нормативы по обязательствам в иностранной валюте вырастут до 7%.

Для банков с базовой лицензий нормативы по всем рублевым обязательствам не изменятся.

Новые нормативы к обязательным банковским резервам будут применять с марта 2023 года.