Малый и средний бизнес

Депутат предложил сообщать предпринимателям, если их исключили из списка МСП

ФНС и Минэкономразвития поддержали предложение. Но для этого налоговой потребуется доработать свое программное обеспечение за средства из бюджета.

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Депутат комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов направил в ФНС и Минэкономразвития запрос с предложением сообщать предпринимателям об исключении из реестра МСП. Об этом пишет «Парламентская газета».

Из реестра МСП могут автоматически исключить любое предприятие, если оно больше не соответствует нужным критериям. При этом бизнесмены могут быть даже не в курсе, что их исключили.

В ответ на депутатский запрос Минэкономразвития сообщило, что на настройку уведомлений нужно дополнительное финансирование из бюджета. Налоговая концептуально поддержала предложение.

Сейчас в число МСП входят больше 6 млн. предприятий, 90% из них – микропредприятия.

Малый и средний бизнес имеет право на упрощенное получение кредита, льготное кредитование, они реже попадают под контрольно-надзорные проверки.

Категория предприятий устанавливается в зависимость от числа штатных сотрудников и от размера доходов. Эти отчеты подаются в ФНС.

Если компанию исключили из реестра МСП и не уведомили об этом, то бизнес не сможет вовремя восстановить свой статус и получать господдержку.

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