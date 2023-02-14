За сертификаты с чемпионата для инвалидов надо платить НДФЛ

Разъяснение дает ФНС в письме от 27.01.2023 № БС-4-11/927@.

Перечень необлагаемых доходов – в статье 217 НК РФ.

В пункте 79 этой статьи есть доходы, полученные отдельными категориями граждан в порядке оказания им социальной поддержки (помощи) в соответствии с федеральными или региональными законодательными актами.

Из правил чемпионата «Абилимпикс» не усматривается, что предоставление сертификатов победителям – это мера социальной поддержки отдельной категории граждан.

То есть, этот доход нельзя отнести к категории необлагаемых.

А значит, с него надо платить налог, делает вывод ФНС.