НДФЛ

За сертификаты с чемпионата для инвалидов надо платить НДФЛ

Для инвалидов проводят чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». За победу выдают сертификаты. Они облагаются НДФЛ.

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Разъяснение дает ФНС в письме от 27.01.2023 № БС-4-11/927@.

Перечень необлагаемых доходов – в статье 217 НК РФ.

В пункте 79 этой статьи есть доходы, полученные отдельными категориями граждан в порядке оказания им социальной поддержки (помощи) в соответствии с федеральными или региональными законодательными актами.

Из правил чемпионата «Абилимпикс» не усматривается, что предоставление сертификатов победителям – это мера социальной поддержки отдельной категории граждан.

То есть, этот доход нельзя отнести к категории необлагаемых.

А значит, с него надо платить налог, делает вывод ФНС.

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