Как вам налоговый консультант Евгений Сивков? Нужны ваши отзывы

Сейчас некоторые читатели пишут восторженные отзывы, вроде таких:

«Я обратилась в компанию к Евгению Сивкову с важным для меня вопросом и получила развёрнутый профессиональный ответ. Очень довольна и всем советую эту компанию!»

Кто-то даже решил рассказать историю знакомства с Евгением:

А кто-то считает, что все положительные отзывы – заказные, хотя сам при этом ничего не сказал про работу Сивкова. Или не сталкивался, или остался слишком уж недоволен.

А вы как думаете, коллеги? Если работали с Евгением, расскажите нам, какие впечатления остались. А мы ему передадим :)