Курьеры могут не указывать в чеке код маркированного товара, если они – не участники оборота

Вместе с тем с 1 марта 2023 года обязанность указывать «код товара» поставлена в прямую зависимость от того, является ли организация или ИП участником оборота маркированных товаров или нет.

Маркировка разных товаров регламентируется разными постановлениями Правительства.

Таким образом, компаниям и ИП, которые оказывают логистические услуги, должны обращаться к конкретным постановлениям Правительства, чтобы определить, являются ли они участниками оборота того или иного товара.

От этого зависит их обязанность по указанию в чеке «кода товара».

Такое разъяснение дает ФНС на своем сайте.