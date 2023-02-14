Офис ВТБ перестал работать в Сингапуре

Структура группы ВТБ отказалась от банковской лицензии в Сингапуре, сообщает «Интерфакс».
Филиал в Сингапуре принадлежал «дочке» ВТБ в Великобритании VTB Capital, которая специализировалась на инвестициях. После того, как банк попал под санкции, британская организация не смогла открыть счет в другом банке и вовремя погасить долги.
В конце 2022 года VTB Capital стала управлять внешняя компания Teneo.
В офисе Сингапура работало менее 10 человек. У него была лицензия на инвестиционную деятельность, разрешение на выдачу кредитов и прием депозитов.
Сейчас руководство сингапурского филиала ВТБ сдало лицензию, проводит выплаты кредиторам и сворачивает деятельность.
Чистый убыток британской компании VTB Capital за 11 месяцев 2022 года составил 38,8 млн долларов.