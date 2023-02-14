Банки

Офис ВТБ перестал работать в Сингапуре

Группа ВТБ закрывает филиал в Сингапуре, где работало менее 10 человек. Руководство организации отказалось от банковской лицензии, выплачивает средства кредиторам и сворачивает деятельность.

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Структура группы ВТБ отказалась от банковской лицензии в Сингапуре, сообщает «Интерфакс».

Филиал в Сингапуре принадлежал «дочке» ВТБ в Великобритании VTB Capital, которая специализировалась на инвестициях. После того, как банк попал под санкции, британская организация не смогла открыть счет в другом банке и вовремя погасить долги.

В конце 2022 года VTB Capital стала управлять внешняя компания Teneo.

В офисе Сингапура работало менее 10 человек. У него была лицензия на инвестиционную деятельность, разрешение на выдачу кредитов и прием депозитов.

Сейчас руководство сингапурского филиала ВТБ сдало лицензию, проводит выплаты кредиторам и сворачивает деятельность.

Чистый убыток британской компании VTB Capital за 11 месяцев 2022 года составил 38,8 млн долларов.

Банки

Офис ВТБ перестал работать в Сингапуре

Группа ВТБ закрывает филиал в Сингапуре, где работало менее 10 человек. Руководство организации отказалось от банковской лицензии, выплачивает средства кредиторам и сворачивает деятельность.

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