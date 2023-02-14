Членам ЖСК начислят налог на имущество сразу после выплаты паевых взносов

Это нужно, что поставить на учет организацию или физлицо в ИФНС по месту нахождения объектов их недвижимости.
С даты полного внесения паевого взноса идет отсчет права собственности на объект недвижимости, уточняет УФНС.
С этого момента налоговики начинают начислять налог на имущество.
Речь идет о членах жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива и других лицах, имеющие право на паенакопления, которые полностью внесли свой паевой взнос за:
- квартиру;
- дачу;
- гараж;
- иное помещение.