Налог на имущество физических лиц

Членам ЖСК начислят налог на имущество сразу после выплаты паевых взносов

Потребительские кооперативы обязаны сообщать сведения о полном внесении паевых взносов за недвижимость (КНД 1114016) в ИФНС в течение 10 дней.

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Это нужно, что поставить на учет организацию или физлицо в ИФНС по месту нахождения объектов их недвижимости.

С даты полного внесения паевого взноса идет отсчет права собственности на объект недвижимости, уточняет УФНС.

С этого момента налоговики начинают начислять налог на имущество.

Речь идет о членах жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива и других лицах, имеющие право на паенакопления, которые полностью внесли свой паевой взнос за:

  • квартиру;
  • дачу;
  • гараж;
  • иное помещение.
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