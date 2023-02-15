Центробанк сообщил, кто наиболее уязвим для мошенников

Центробанк провел исследование и составил портрет клиента, который наиболее уязвим для мошенников. Об этом пишут «РИА Новости».

50,4% случаев обмана приходится на мужчин, 49,6% - на женщин. Среди горожан 75% становятся жертвами мошенников, а среди сельских жителей только 25%.

Чаще всего обманывают людей в возрасте от 25 до 44 лет, на них приходится 37,4% случаев. На втором месте – банковские клиенты от 45 до 64 лет (29%), на третьем – пенсионеры старше 65 лет.

Подвержены уловкам злоумышленников люди со средним образованием, 48% случаев. Затем идут те, у кого есть высшее (28,9%) и общее образование (23,1%).