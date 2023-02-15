Интернет и IT

Ритейлер мобильной техники Связной признал себя банкротом

Компания задолжала банкам и дистрибьюторам более 14 млрд рублей и собирается инициировать собственное банкротство.

Версия для печати

ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, сообщает «Интерфакс».

В 2022 году Альфа-банк подал иск к компании о взыскании просроченной задолженности на 6 млрд рублей.

«Связной» также задолжал 2,5 млрд рублей Совкомбанку, больше 5 млрд рублей дистрибьютору «Мерлион» и 839 млн рублей компании «Вымпелком».

В январе 2023 года АО «Торгово-выставочный комплекс „Авиапарк“» сообщило о намерении инициировать банкротство «Связного».

ООО «Сеть Связной» занимается продажей мобильной техники и оказывает финансовые услуги. У компании более 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городов.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

6-НДФЛ

Как правильно отразить договор подряда в 6-НДФЛ

В ряде случаев заключение с исполнителем договора подряда накладывает на заказчика обязанности налогового агента: он обязан удержать НДФЛ из гонорара исполнителя и отчитаться об этом в налоговую. Отражение в 6-НДФЛ договоров подряда имеет особенности и в 2023 году претерпело изменения.

Как правильно отразить договор подряда в 6-НДФЛ
Ведение бизнеса

В каких случаях можно отдавать бухгалтерию на аутсорсинг

Когда вы стоите перед выбором, кому отдать свою бухгалтерию (штатным бухгалтерам, удаленно работающему сотруднику или на аутсорсинг), помимо прочих плюсов и минусов решения обратите внимание на состояние автоматизации процессов учета финансово-хозяйственных операций.

В каких случаях можно отдавать бухгалтерию на аутсорсинг

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще