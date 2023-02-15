Ритейлер мобильной техники Связной признал себя банкротом

ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, сообщает «Интерфакс».
В 2022 году Альфа-банк подал иск к компании о взыскании просроченной задолженности на 6 млрд рублей.
«Связной» также задолжал 2,5 млрд рублей Совкомбанку, больше 5 млрд рублей дистрибьютору «Мерлион» и 839 млн рублей компании «Вымпелком».
В январе 2023 года АО «Торгово-выставочный комплекс „Авиапарк“» сообщило о намерении инициировать банкротство «Связного».
ООО «Сеть Связной» занимается продажей мобильной техники и оказывает финансовые услуги. У компании более 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городов.