Aurus планирует выпускать не только автомобили, но и мебель и парфюм

Под брендом Aurus может начаться выпуск мебели, предметов интерьера, а также одежды, аксессуаров и парфюма. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора центра операционного маркетинга ФГУП «НАМИ» Дамира Каримова.

«Мы рассматриваем достаточно большое количество направлений деятельности. Это и предметы интерьера, может быть мебель, это могут быть какие-то аксессуары, одежда, те же самые солнцезащитные очки, часы, парфюм. На самом деле, идей достаточно большое количество», – рассказал Дамир Каримов.

В декабре 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Aurus собирается выпускать одежду, климатическую технику и яхты.

В Москве уже презентовали климатическую установку под брендом Aurus, которую произвел ТПХ «Русклимат». Продажи начнутся уже летом 2023 года.