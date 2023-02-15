Экономика России

Aurus планирует выпускать не только автомобили, но и мебель и парфюм

Летом 2023 года начнутся продажи климатической техники под брендом Aurus. Компания намерена также производить предметы интерьера, аксессуары, одежду и парфюм.

Версия для печати

Под брендом Aurus может начаться выпуск мебели, предметов интерьера, а также одежды, аксессуаров и парфюма. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора центра операционного маркетинга ФГУП «НАМИ» Дамира Каримова.

«Мы рассматриваем достаточно большое количество направлений деятельности. Это и предметы интерьера, может быть мебель, это могут быть какие-то аксессуары, одежда, те же самые солнцезащитные очки, часы, парфюм. На самом деле, идей достаточно большое количество», – рассказал Дамир Каримов.

В декабре 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Aurus собирается выпускать одежду, климатическую технику и яхты.

В Москве уже презентовали климатическую установку под брендом Aurus, которую произвел ТПХ «Русклимат». Продажи начнутся уже летом 2023 года.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

6-НДФЛ

Как правильно отразить договор подряда в 6-НДФЛ

В ряде случаев заключение с исполнителем договора подряда накладывает на заказчика обязанности налогового агента: он обязан удержать НДФЛ из гонорара исполнителя и отчитаться об этом в налоговую. Отражение в 6-НДФЛ договоров подряда имеет особенности и в 2023 году претерпело изменения.

Как правильно отразить договор подряда в 6-НДФЛ
Ведение бизнеса

В каких случаях можно отдавать бухгалтерию на аутсорсинг

Когда вы стоите перед выбором, кому отдать свою бухгалтерию (штатным бухгалтерам, удаленно работающему сотруднику или на аутсорсинг), помимо прочих плюсов и минусов решения обратите внимание на состояние автоматизации процессов учета финансово-хозяйственных операций.

В каких случаях можно отдавать бухгалтерию на аутсорсинг

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще