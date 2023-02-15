НДФЛ

Призы от НКО за счет президентских грантов не облагаются НДФЛ

Гранты, премии и призы по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, которые выплачивают некоммерческие организации, освобождены от НДФЛ.

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Речь идет о грантах Президента, которые предоставляются некоммерческим организациям.

При этом нет требования, чтобы НКО состояла в каком-то реестре или перечне.

Об этом сообщает Минфин в письме от 07.12.2022 № 03-04-05/119857.

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