НК РФ

Совет Федерации на досрочном заседании 22 февраля обсудит бюджетные и налоговые изменения

Совет Федерации перенес заседание с 1 марта на 22 февраля. Причина – необходимо до конца месяца рассмотреть важные для бюджета страны законы.

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Речь идет об изменениях в бюджетное законодательство, сказал замглавы СФ Николай Журавлев.

Введут новый инструмент – специальные казначейские кредиты для регионов (на 15 лет под 3%), которые пойдут на инфраструктурные проекты, а также на строительство социальных объектов в новых регионах. На эти цели выделено 250 миллиардов рублей.

Также рассмотрят закон о налогообложении в нефтяной сфере. Он нужен для гармонизации доходов бюджета для решения первоочередных экономических задач в текущих условиях.

Поправки должны вступить в силу с 1 марта, чтобы механизм заработал с очередного налогового периода.

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