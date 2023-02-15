Курс доллара превысил 74 рубля. Это впервые с апреля 2022 года

В среду, 15 февраля, по состоянию на 07:38 мск курс доллара превысил уровень 74, отследил данные Московской биржи РБК.

В последний раз американская валюта торговалась выше этой отметки 25 апреля 2022 года. Через несколько минут американская валюта ослабла и сейчас торгуется в районе 73,9.

На 09:12 мск доллар растет на 0,08%, до 73,86, евро – снижается на 0,14%, до 79,14.

Накануне рубль показал укрепление. Это произошло вопреки общемировой тенденции – инвесторы распродавали рисковые активы на фоне неоднозначных данных по инфляции в США (в январе индекс потребительских цен вырос на 6,4% в годовом выражении против прогнозов 6,2%).