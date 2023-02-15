Неквалам разрешат покупать облигации, выпущенные субъектами России

Неквалифицированным инвесторам хотят позволить покупать облигации, выпущенные субъектами России. Законопроект рассмотрят сегодня в первом чтении, пишет «Парламентская газета».

Сейчас действует ограничение на бумаги федерального займа и покупку региональных активов без тестирования и статуса квалифицированного инвестора.

Председатель Комитета палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что оно будет снято, надежные бумаги смогут выйти в масштабный оборот, что сильно расширит возможности инвесторов в стране.

«Расширяем рынок, при этом региональные являются тоже высоконадежными бумагами, по ним практически нет дефолтов, соответственно мы пошли на такой шаг, понимая, что для неквалифицированного инвестора рисков практически нет», – сказал Анатолий Аксаков.

А еще эмитентам позволят выкупать выпущенные ими ценные бумаги через соответствующую цифровую платформу.