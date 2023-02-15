Экономика России

Альфа-банк, Тинькофф банк и ФНБ могут попасть под санкции ЕС

Кроме банков ограничения коснутся нескольких десятков компаний, физических лиц и медиа.

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Евросоюз в рамках десятого пакета санкций может ввести ограничения против Альфа-банка, Тинькофф банка, Росбанка, а также Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание Bloomberg.

Кроме того, ЕС обяжет банки отчитываться об активах Центробанка и ужесточит отчетность о замороженных активах.

ЕС намерен ввести штрафы до 50 тыс. евро для физических и до 10% годового оборота для юридических лиц за непредоставление сведений о замороженных активах РФ.

Представители Тинькофф банка от комментариев отказались.

Ранее мы писали, что Альфа-банк и еще четыре банка могут включить в новый пакет санкций.

Помимо банков ЕС готовит санкции против десятков компаний и физических лиц, медиа и перестраховщика судов, которые перевозят нефть.

В европейском документе, подготовленным к годовщине ввода войск на территорию Украины 24 февраля, также указаны торговые ограничения. Они коснутся товаров и технологий, которые используют военные, редкоземельных и тяжелых элементов.

Могут запретить перевозку товаров через РФ, чтобы не допустить обход санкций.

Гражданам запретят занимать руководящие посты на европейских предприятиях и промышленных объектах. Ограничения не затронут тех, у кого есть паспорт Евросоюза.

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