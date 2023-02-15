Детские пособия

Если семье отказали в едином пособии, заявление подать повторно можно

А если откажут опять, к примеру из-за размера доходов, то после изменения обстоятельств можно подать заявление снова.

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Заявление на назначение единого пособия семья может подавать неограниченное количество раз. Это подтвердил Минтруд.

С 2023 года поменялись правила расчета стажа для больничных. В стаж теперь идет работа по договорам ГПХ, но только с 1 января 2023. Подробности в разборе.

Что важно учесть перед повторной подачей заявления:

  • Новое заявление можно подать после вынесения решения по предыдущему.
  • Если причина отказа – не предоставлены недостающие документы, подготовьте их заранее.
  • Повторное заявление стоит подать, если у семьи изменились доходы или имущество, которым она владеет.

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