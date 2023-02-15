Если семье отказали в едином пособии, заявление подать повторно можно

Заявление на назначение единого пособия семья может подавать неограниченное количество раз. Это подтвердил Минтруд.
С 2023 года поменялись правила расчета стажа для больничных. В стаж теперь идет работа по договорам ГПХ, но только с 1 января 2023. Подробности в разборе.
Что важно учесть перед повторной подачей заявления:
- Новое заявление можно подать после вынесения решения по предыдущему.
- Если причина отказа – не предоставлены недостающие документы, подготовьте их заранее.
- Повторное заявление стоит подать, если у семьи изменились доходы или имущество, которым она владеет.