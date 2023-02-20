🔥 По итогам 2022 года спрос на бухгалтерские услуги вырос почти на 30%

Среди популярных запросов:
бухгалтерское сопровождение для ИП и юридических лиц;
составление отчетности и ведение бюджетов организации;
регистрация ИП и ООО;
помощь в заполнении деклараций.
Явный тренд: работа бухгалтера будет полностью переходить на аутсорс. И выиграют те специалисты, что успеют перестроиться и уйти на удаленку.
Препятствий нет. А если не хватает знаний, рекомендуем курс (продолжительность – месяц) «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма».
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