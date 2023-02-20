🔥 По итогам 2022 года спрос на бухгалтерские услуги вырос почти на 30%

Среди популярных запросов:

бухгалтерское сопровождение для ИП и юридических лиц;

составление отчетности и ведение бюджетов организации;

регистрация ИП и ООО;

помощь в заполнении деклараций.

Явный тренд: работа бухгалтера будет полностью переходить на аутсорс. И выиграют те специалисты, что успеют перестроиться и уйти на удаленку.

Препятствий нет. А если не хватает знаний, рекомендуем курс (продолжительность – месяц) «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма».

Урок о том, как определить перечень услуг, смотрите прямо сейчас бесплатно.