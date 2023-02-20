Карьера бухгалтера

🔥 По итогам 2022 года спрос на бухгалтерские услуги вырос почти на 30%

Компании, ИП и частные заказчики стали чаще обращаться за помощью к бухгалтерам, чем в прошлом году.

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🔥 По итогам 2022 года спрос на бухгалтерские услуги вырос почти на 30%
Иллюстрации: MART PRODUCTION/pexels

Среди популярных запросов:

  • бухгалтерское сопровождение для ИП и юридических лиц;

  • составление отчетности и ведение бюджетов организации;

  • регистрация ИП и ООО;

  • помощь в заполнении деклараций.

Явный тренд: работа бухгалтера будет полностью переходить на аутсорс. И выиграют те специалисты, что успеют перестроиться и уйти на удаленку.

Препятствий нет. А если не хватает знаний, рекомендуем курс (продолжительность – месяц) «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма».

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