ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡️Путин считает, что долги на ЕНС — вопрос технического характера. Их надо привести в порядок

Долгожданный отчет Егорова Путину про налоги состоялся: глава ФНС рассказал про ЕНП и сложности с образованием неизвестных долгов у налогоплательщиков.

Версия для печати

Полной версии выступления Даниила Егорова на совещании с членами правительства в открытом доступе нет, есть только его окончание.

«Мы развиваем технологические проекты, чтобы налогоплательщику было удобно, чтобы процесс уплаты налогов стал более удобным, как для налогоплательщика, так и для бизнеса», подытожил Егоров.

Речь в докладе шла о ЕНП и вероятно, об его итогах на данный момент: президенту рассказали о проблемах с задолженностями на ЕНС. В ответ на это Путин сказал так:

«Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание».

Вчера на «Клерке» писали об анонсе этого выступления и мы спрашивали читателей, что, по их версии, расскажет Егоров про ЕНП президенту.

«Предполагаю, что про ЕСН расскажет, но не про неудачу, а про великий прорыв. И подарит брошюру, которая у всех нас в ЛК висит. А может быть, даже мультик покажет, как робот Алёша ловко наши сальдо формирует», горько писали бухгалтеры.

Впрочем, пока стенограммы выступления нет, мы по-прежнему можем только гадать, что знает Путин про ЕНС и ЕНП сейчас. Как думаете, что именно?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Отчетность в ЦЗН

Отчетность в службу занятости в 2023 году

С 1 января 2023 года вступили в силу изменения по отчетности в службу занятости. Изменились формы текущих отчетов и добавились новые. Рассмотрим, какие изменения были внесены и как теперь нужно отчитываться.

Отчетность в службу занятости в 2023 году
Государственные ведомства

Владельцев недвижимости будут проверят по QR-кодам

С 1 марта 2023 года данные о физических лицах, которые владеют недвижимостью, будут недоступны. Если собственник решил продать квартиру, ему нужно подать заявление в Росреестр на раскрытие сведений. Тогда покупатель увидит «историю квартиры» и проверит ее по QR-коду.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Отчетность в СФР

Объединение ПФР и ФСС: новая отчетность ЕФС-1

Изменение для работодателей – отчитываться за выплаты в пользу сотрудников теперь нужно в Социальный фонд, который образовался путём объединения ПФР и ФСС. Какие отчёты сдавать в 2023 году, расскажем в статье.

Объединение ПФР и ФСС: новая отчетность ЕФС-1
Читать еще