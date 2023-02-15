⚡️Путин считает, что долги на ЕНС — вопрос технического характера. Их надо привести в порядок

Полной версии выступления Даниила Егорова на совещании с членами правительства в открытом доступе нет, есть только его окончание.

«Мы развиваем технологические проекты, чтобы налогоплательщику было удобно, чтобы процесс уплаты налогов стал более удобным, как для налогоплательщика, так и для бизнеса», подытожил Егоров.

Речь в докладе шла о ЕНП и вероятно, об его итогах на данный момент: президенту рассказали о проблемах с задолженностями на ЕНС. В ответ на это Путин сказал так: «Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание».

Вчера на «Клерке» писали об анонсе этого выступления и мы спрашивали читателей, что, по их версии, расскажет Егоров про ЕНП президенту.

«Предполагаю, что про ЕСН расскажет, но не про неудачу, а про великий прорыв. И подарит брошюру, которая у всех нас в ЛК висит. А может быть, даже мультик покажет, как робот Алёша ловко наши сальдо формирует», горько писали бухгалтеры.

Впрочем, пока стенограммы выступления нет, мы по-прежнему можем только гадать, что знает Путин про ЕНС и ЕНП сейчас. Как думаете, что именно?