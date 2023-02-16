Финансовые маркетплейсы будут выпускать и перепродавать цифровые финактивы

15 февраля 2022 года в первом чтении принят законопроект о вторичном обращении цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, финансовым маркетплейсам могут разрешить выпускать ЦФА и стать площадкой для обмена ими.

Для этого маркетплейсам нужно попасть в реестры операторов информационных систем или операторов обмена ЦФА.

Пока что Центробанк никого не внес в список операторов обмена, а включения в реестр операторов информационных систем компании ждали больше года.

Финансовым маркетплейсам также потребуется привести все информационные системы в соответствие требованиям ЦБ.