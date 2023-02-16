Путин одобрил запуск цифровых паспортов

До 1 мая 2023 года Минцифры вместе с ФСБ сформулируют указ, по которому разрешат использовать цифровые паспорта на смартфонах вместо бумажного удостоверения личности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Конечно, такие сервисы в высшей степени востребованы, и нужно просто ускорить их внедрение. Готовьте, пожалуйста, эти проекты», – сообщил Владимир Путин.

Главы Минцифры Максут Шадаев также уточнил, что классический паспорт не отменяют, цифровое удостоверение будет применяться только в некоторых ситуациях.

Для получения электронного документа нужен биометрический паспорт. Его фотография загружается в мобильное приложение Госуслуги, затем генерируется QR-код, который можно предъявлять вместо бумажного паспорта.

Проверяющие также через приложение Госуслуг получают доступ к паспортным данным. Такой механизм будет удобен для проверки возраста, установления ФИО.

Технология согласована с ФСБ и соответствует требованиям безопасности.