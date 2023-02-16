ВКонтакте отметит галочкой подтвержденные аккаунты пользователей

Пользователи смогут подтвердить данные своего аккаунта VK ID и получить специальную галочку в профиле ВКонтакте. Об этом сообщается на сайте социальной сети.

С 14 февраля 2023 года в личном кабинете VK ID появилась опция подтверждения аккаунта.

После того, как модераторы проверят данные, в профиле пользователя появится специальная серая галочка. Она сигнализирует о том, что личные данные на странице указаны верно.

Также подтвердить профиль можно с помощью Tinkoff ID и на портале Госуслуги.

Представители социальной сети сообщили, что все персональные данные пользователей защищены и не передаются другим сервисам.