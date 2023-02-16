❓ В личном кабине ИП нет возможности заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

Один из способов уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы – уплата их на ЕНП и потом зачет по заявлению. Это можно сделать или по ТКС, или через личный кабинет. Но по факту через ЛК это сделать нельзя.Такой функции в личном кабинете ИП сейчас нет.

В разделе ответов на частые вопросы на сайте ФНС сегодня разместили ответ на вопрос «Где в личном кабинете, заполнять заявление на зачет страховых, чтобы уменьшить авансовый по УСН?».

Но ответ ФНС на этот вопрос вызывает недоумение, потому что спросили про заявление о зачете по статье 78 НК РФ, а ответили про уведомления по статье 58 НК РФ.

Напомним, есть и другой способ уменьшить налог на взносы – без заявления, по платежке. Обо всех способах по фиксированным взносам ИП читайте в нашей статье.