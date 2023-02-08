Три способа для фиксированных взносов ИП в 2023 году: как уменьшать налог на взносы

Нормативка

После того, как приняли закон о введении ЕНП, возникли вопросы об уменьшении налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.

В законе такой нюанс не описан. Предприниматели ждали разъяснений от ФНС и Минфина, и дождались.

Сначала вышло лаконичное письмо Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 и подробные разъяснения по нему от ФНС.

Позже вышло письмо ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@ с другими разъяснениями.

Применять можно и те, и эти. Выбирайте вариант, который вам больше по душе.

Вариант № 1

Что надо делать: надо уплатить взносы на КБК ЕНП и ждать, когда наступит срок их уплаты по НК РФ.

Платежка будет со статусом 01.

ОКТМО, период = 0.

КБК: 18201061201010000510.

По нормам НК РФ срок уплаты взносов ИП:

31 декабря текущего года (взнос в фиксированном размере);

1 июля следующего года (взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. руб.)

С учетом переноса на выходные дни срок уплаты взносов за 2023 год: 09.01.2024 и 01.07.2024.

В обозначенные даты налоговики спишут с вашего ЕНС сумму взносов, и они будут считаться уплаченными.

Вы можете фактически уплатить взносы в 2023 году на КБК ЕНП (хоть поквартально, хоть разово одной суммой), но уменьшить на них налог по УСН или ПСН вы сможете в том периоде, на который приходится срок их уплаты по НК.

То есть, платим в 2023 году, уменьшаем налог в 1 квартале 2024 года и 3 квартале 2024 года.

А налог за 2023 год останется без уменьшения.

Если такой вариант вас не устраивает, то рассмотрите варианты № 2 и № 3.

Вариант № 2

Что надо делать: надо уплатить взносы на КБК ЕНП и подать заявление на зачет ЕНП в счет взносов. При этом сальдо ЕНС всегда должно быть в плюсе на сумму этих взносов.

Платежка будет со статусом 01.

ОКТМО, период = 0.

КБК: 18201061201010000510.

Чтобы уплаченные взносы уменьшали налог в том периоде, когда они уплачены, надо подать в ИФНС по месту своей регистрации заявление о зачете (КНД 1150057).

На бумаге его сдать нельзя. Можно отправить через личный кабинет или по ТКС. Для этого нужна электронная подпись.

Как заполнить этот бланк, мы рассказывали тут.

В заявлении надо указать КБК фиксированных взносов. Для взносов за 2023 год КБК такие:

18210202000011000160 – взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС);

18210203000011000160 – взносы 1% с дохода выше 300 тыс. рублей.

На зачет ваших взносов по заявлению у ФНС есть один день. Но налоговики обещают, что проведут зачет датой заявления.

Поэтому в один день (например, 31 марта) можно уплатить взносы, тут же подать заявление на зачет и получить право на уменьшение налога на эти взносы.

Если у вас ПСН, то в этот же день можно подать уведомление об уменьшении налога по патенту на взносы.

По заявлению ваши взносы зарезервируют до того момента, как наступит срок их уплаты по НК (09.01.24 и 01.07.24).

Подробно этот способ мы разбирали в этой статье.

Важное условие: на вашем ЕНС должно быть сальдо в сумме взносов (или больше). Если у вас какие-то долги по другим налогам, то взносы уйдут туда и не будут считаться уплаченными.

Более того, если в течение года у вас возникнет долг, то ранее уплаченные взносы тоже уйдут на его гашение. А значит, уменьшить налог будет нечем.

То есть, с момента уплаты взносов до срока их начисления по НК РФ на ЕНС всегда должно быть сальдо в нужной сумме. За этим надо следить.

Вот выдержка из памятки ФНС с примером по этому варианту:

Вариант № 3

Что надо делать: Надо уплатить взносы на КБК взносов платежкой, которая в 2023 году используется в качестве уведомления.

Платежка будет со статусом 02.

ОКТМО – свой ОКТМО по месту регистрации.

Период – ГД.00.2023

КБК:

18210202000011000160 – взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС);

18210203000011000160 – взносы 1% с дохода выше 300 тыс. рублей.

Образец такой платежки смотрите здесь.

Важное условие: на вашем ЕНС должно быть сальдо не меньше, чем сумма взносов. И это сальдо должно сохраняться до того момента, когда их наконец-то начислят и заберут с вашего ЕНС в бюджет.

То есть правило по контролю за сальдо ЕНС точно такое же, как в варианте № 2.

Подробно этот способ мы разбирали в этой статье.

Кстати, по буквальным нормам закона совмещать платежки со статусом 02 и уведомления по ЕНП нельзя. Но ФНС утверждает, что можно, если речь про разные налоги. По одному налогу можно платежки-02, по другому – платежки-01+ уведомления по ЕНП.

Поэтому, как считает ФНС, ИП может платить взносы на КБК взносов платежкой-02, а налог по УСН платить на КБК ЕНП и потом сдавать уведомления по налогу на УСН.

Уменьшать налог по УСН можно в периоде уплаты взносов.

Аналогично и с ПСН. Но для уменьшения ПСН надо еще подать уведомление.

Вот выдержка из памятки ФНС с примером по этому варианту:

Итоги. Три варианта

Собрали все в одну таблицу: