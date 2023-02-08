Три способа для фиксированных взносов ИП в 2023 году: как уменьшать налог на взносы

Нормативка
После того, как приняли закон о введении ЕНП, возникли вопросы об уменьшении налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.
В законе такой нюанс не описан. Предприниматели ждали разъяснений от ФНС и Минфина, и дождались.
Сначала вышло лаконичное письмо Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 и подробные разъяснения по нему от ФНС.
Позже вышло письмо ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@ с другими разъяснениями.
Применять можно и те, и эти. Выбирайте вариант, который вам больше по душе.
Вариант № 1
Что надо делать: надо уплатить взносы на КБК ЕНП и ждать, когда наступит срок их уплаты по НК РФ.
Платежка будет со статусом 01.
ОКТМО, период = 0.
КБК: 18201061201010000510.
По нормам НК РФ срок уплаты взносов ИП:
- 31 декабря текущего года (взнос в фиксированном размере);
- 1 июля следующего года (взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. руб.)
С учетом переноса на выходные дни срок уплаты взносов за 2023 год: 09.01.2024 и 01.07.2024.
В обозначенные даты налоговики спишут с вашего ЕНС сумму взносов, и они будут считаться уплаченными.
Вы можете фактически уплатить взносы в 2023 году на КБК ЕНП (хоть поквартально, хоть разово одной суммой), но уменьшить на них налог по УСН или ПСН вы сможете в том периоде, на который приходится срок их уплаты по НК.
То есть, платим в 2023 году, уменьшаем налог в 1 квартале 2024 года и 3 квартале 2024 года.
А налог за 2023 год останется без уменьшения.
Если такой вариант вас не устраивает, то рассмотрите варианты № 2 и № 3.
Вариант № 2
Что надо делать: надо уплатить взносы на КБК ЕНП и подать заявление на зачет ЕНП в счет взносов. При этом сальдо ЕНС всегда должно быть в плюсе на сумму этих взносов.
Платежка будет со статусом 01.
ОКТМО, период = 0.
КБК: 18201061201010000510.
Чтобы уплаченные взносы уменьшали налог в том периоде, когда они уплачены, надо подать в ИФНС по месту своей регистрации заявление о зачете (КНД 1150057).
На бумаге его сдать нельзя. Можно отправить через личный кабинет или по ТКС. Для этого нужна электронная подпись.
Как заполнить этот бланк, мы рассказывали тут.
В заявлении надо указать КБК фиксированных взносов. Для взносов за 2023 год КБК такие:
- 18210202000011000160 – взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС);
- 18210203000011000160 – взносы 1% с дохода выше 300 тыс. рублей.
На зачет ваших взносов по заявлению у ФНС есть один день. Но налоговики обещают, что проведут зачет датой заявления.
Поэтому в один день (например, 31 марта) можно уплатить взносы, тут же подать заявление на зачет и получить право на уменьшение налога на эти взносы.
Если у вас ПСН, то в этот же день можно подать уведомление об уменьшении налога по патенту на взносы.
По заявлению ваши взносы зарезервируют до того момента, как наступит срок их уплаты по НК (09.01.24 и 01.07.24).
Подробно этот способ мы разбирали в этой статье.
Важное условие: на вашем ЕНС должно быть сальдо в сумме взносов (или больше). Если у вас какие-то долги по другим налогам, то взносы уйдут туда и не будут считаться уплаченными.
Более того, если в течение года у вас возникнет долг, то ранее уплаченные взносы тоже уйдут на его гашение. А значит, уменьшить налог будет нечем.
То есть, с момента уплаты взносов до срока их начисления по НК РФ на ЕНС всегда должно быть сальдо в нужной сумме. За этим надо следить.
Вот выдержка из памятки ФНС с примером по этому варианту:
Вариант № 3
Что надо делать: Надо уплатить взносы на КБК взносов платежкой, которая в 2023 году используется в качестве уведомления.
Платежка будет со статусом 02.
ОКТМО – свой ОКТМО по месту регистрации.
Период – ГД.00.2023
КБК:
- 18210202000011000160 – взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС);
- 18210203000011000160 – взносы 1% с дохода выше 300 тыс. рублей.
Образец такой платежки смотрите здесь.
Важное условие: на вашем ЕНС должно быть сальдо не меньше, чем сумма взносов. И это сальдо должно сохраняться до того момента, когда их наконец-то начислят и заберут с вашего ЕНС в бюджет.
То есть правило по контролю за сальдо ЕНС точно такое же, как в варианте № 2.
Подробно этот способ мы разбирали в этой статье.
Кстати, по буквальным нормам закона совмещать платежки со статусом 02 и уведомления по ЕНП нельзя. Но ФНС утверждает, что можно, если речь про разные налоги. По одному налогу можно платежки-02, по другому – платежки-01+ уведомления по ЕНП.
Поэтому, как считает ФНС, ИП может платить взносы на КБК взносов платежкой-02, а налог по УСН платить на КБК ЕНП и потом сдавать уведомления по налогу на УСН.
Уменьшать налог по УСН можно в периоде уплаты взносов.
Аналогично и с ПСН. Но для уменьшения ПСН надо еще подать уведомление.
Вот выдержка из памятки ФНС с примером по этому варианту:
Итоги. Три варианта
Собрали все в одну таблицу:
Вариант № 1
Вариант № 2
Вариант № 3
Основание
письмо Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254
письмо ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@
Статус платежки
01
01
02
ОКТМО
0
0
Свой ОКТМО
Период
0
0
ГД.00.2023
КБК
ЕНП
ЕНП
КБК взносов
Заявление на зачет КНД 1150057
не нужно
нужно
не нужно
Электронная подпись на токене
не нужна
нужна
не нужна
Когда уменьшать налог по УСН
в 2024 году, когда наступит срок уплаты по НК
в том квартале 2023 года, когда было подано заявление на зачет
в том квартале 2023 года, когда была фактическая уплата
Сальдо ЕНС
Надо, чтобы в день списания взносов в 2024 году денег на ЕНС хватило для этого
Надо весь год следить, чтобы оно все время было не меньше уплаченных взносов (нарастающим итогом)