ЕНП (единый налоговый платеж)

Три способа для фиксированных взносов ИП в 2023 году: как уменьшать налог на взносы

Можно платить взносы в виде ЕНП и уменьшать налог в следующем году или дополнительно подать заявление и уменьшить налог в этом году. А можно сразу платить взносы на их КБК и уменьшать налог без всяких заявлений.

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Три способа для фиксированных взносов ИП в 2023 году: как уменьшать налог на взносы
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Нормативка

После того, как приняли закон о введении ЕНП, возникли вопросы об уменьшении налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.

В законе такой нюанс не описан. Предприниматели ждали разъяснений от ФНС и Минфина, и дождались.

Сначала вышло лаконичное письмо Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 и подробные разъяснения по нему от ФНС.

Позже вышло письмо ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@ с другими разъяснениями.

Применять можно и те, и эти. Выбирайте вариант, который вам больше по душе.

Вариант № 1

Что надо делать: надо уплатить взносы на КБК ЕНП и ждать, когда наступит срок их уплаты по НК РФ.

Платежка будет со статусом 01.

ОКТМО, период = 0.

КБК: 18201061201010000510.

По нормам НК РФ срок уплаты взносов ИП:

  • 31 декабря текущего года (взнос в фиксированном размере);
  • 1 июля следующего года (взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. руб.)

С учетом переноса на выходные дни срок уплаты взносов за 2023 год: 09.01.2024 и 01.07.2024.

В обозначенные даты налоговики спишут с вашего ЕНС сумму взносов, и они будут считаться уплаченными.

Вы можете фактически уплатить взносы в 2023 году на КБК ЕНП (хоть поквартально, хоть разово одной суммой), но уменьшить на них налог по УСН или ПСН вы сможете в том периоде, на который приходится срок их уплаты по НК.

То есть, платим в 2023 году, уменьшаем налог в 1 квартале 2024 года и 3 квартале 2024 года.

А налог за 2023 год останется без уменьшения.

Если такой вариант вас не устраивает, то рассмотрите варианты № 2 и № 3.

Вариант № 2

Что надо делать: надо уплатить взносы на КБК ЕНП и подать заявление на зачет ЕНП в счет взносов. При этом сальдо ЕНС всегда должно быть в плюсе на сумму этих взносов.

Платежка будет со статусом 01.

ОКТМО, период = 0.

КБК: 18201061201010000510.

Чтобы уплаченные взносы уменьшали налог в том периоде, когда они уплачены, надо подать в ИФНС по месту своей регистрации заявление о зачете (КНД 1150057).

На бумаге его сдать нельзя. Можно отправить через личный кабинет или по ТКС. Для этого нужна электронная подпись.

Как заполнить этот бланк, мы рассказывали тут.

В заявлении надо указать КБК фиксированных взносов. Для взносов за 2023 год КБК такие:

  • 18210202000011000160 – взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС);
  • 18210203000011000160 – взносы 1% с дохода выше 300 тыс. рублей.

На зачет ваших взносов по заявлению у ФНС есть один день. Но налоговики обещают, что проведут зачет датой заявления.

Поэтому в один день (например, 31 марта) можно уплатить взносы, тут же подать заявление на зачет и получить право на уменьшение налога на эти взносы.

Если у вас ПСН, то в этот же день можно подать уведомление об уменьшении налога по патенту на взносы.

По заявлению ваши взносы зарезервируют до того момента, как наступит срок их уплаты по НК (09.01.24 и 01.07.24).

Подробно этот способ мы разбирали в этой статье.

Важное условие: на вашем ЕНС должно быть сальдо в сумме взносов (или больше). Если у вас какие-то долги по другим налогам, то взносы уйдут туда и не будут считаться уплаченными.

Более того, если в течение года у вас возникнет долг, то ранее уплаченные взносы тоже уйдут на его гашение. А значит, уменьшить налог будет нечем.

То есть, с момента уплаты взносов до срока их начисления по НК РФ на ЕНС всегда должно быть сальдо в нужной сумме. За этим надо следить.

Вот выдержка из памятки ФНС с примером по этому варианту:

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Вариант № 3

Что надо делать: Надо уплатить взносы на КБК взносов платежкой, которая в 2023 году используется в качестве уведомления.

Платежка будет со статусом 02.

ОКТМО – свой ОКТМО по месту регистрации.

Период – ГД.00.2023

КБК:

  • 18210202000011000160 – взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС);
  • 18210203000011000160 – взносы 1% с дохода выше 300 тыс. рублей.

Образец такой платежки смотрите здесь.

Важное условие: на вашем ЕНС должно быть сальдо не меньше, чем сумма взносов. И это сальдо должно сохраняться до того момента, когда их наконец-то начислят и заберут с вашего ЕНС в бюджет.

То есть правило по контролю за сальдо ЕНС точно такое же, как в варианте № 2.

Подробно этот способ мы разбирали в этой статье.

Кстати, по буквальным нормам закона совмещать платежки со статусом 02 и уведомления по ЕНП нельзя. Но ФНС утверждает, что можно, если речь про разные налоги. По одному налогу можно платежки-02, по другому – платежки-01+ уведомления по ЕНП.

Поэтому, как считает ФНС, ИП может платить взносы на КБК взносов платежкой-02, а налог по УСН платить на КБК ЕНП и потом сдавать уведомления по налогу на УСН.

Уменьшать налог по УСН можно в периоде уплаты взносов.

Аналогично и с ПСН. Но для уменьшения ПСН надо еще подать уведомление.

Вот выдержка из памятки ФНС с примером по этому варианту:

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Итоги. Три варианта

Собрали все в одну таблицу:

 

Вариант № 1

Вариант № 2

Вариант № 3

Основание

письмо Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254

письмо ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@

Статус платежки

01

01

02

ОКТМО

0

0

Свой ОКТМО

Период

0

0

ГД.00.2023

КБК

ЕНП

ЕНП

КБК взносов

Заявление на зачет КНД 1150057

не нужно

нужно

не нужно

Электронная подпись на токене

не нужна

нужна

не нужна

Когда уменьшать налог по УСН

в 2024 году, когда наступит срок уплаты по НК

в том квартале 2023 года, когда было подано заявление на зачет

в том квартале 2023 года, когда была фактическая уплата

Сальдо ЕНС

Надо, чтобы в день списания взносов в 2024 году денег на ЕНС хватило для этого

Надо весь год следить, чтобы оно все время было не меньше уплаченных взносов (нарастающим итогом)

 

ЕНП (единый налоговый платеж)

Три способа для фиксированных взносов ИП в 2023 году: как уменьшать налог на взносы

Можно платить взносы в виде ЕНП и уменьшать налог в следующем году или дополнительно подать заявление и уменьшить налог в этом году. А можно сразу платить взносы на их КБК и уменьшать налог без всяких заявлений.

Три способа для фиксированных взносов ИП в 2023 году: как уменьшать налог на взносы
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