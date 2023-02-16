Законопроекты

Экологи просят ФНС отказаться от бумажных чеков

В чековой термобумаге содержится токсичное вещество, которое затрудняет переработку отходов. Для перехода на электронные чеки нужно внести поправки в закон о контрольно-кассовой технике.

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Российский экологический оператор (РЭО) попросил ФНС разрешить полный отказ от бумажных чеков. Об этом пишет «ТАСС».

Отказ от чеков из термобумаги на 10 тыс. тонн уменьшит число неперерабатываемых отходов.

Ежедневно в стране выбрасывают примерно одну фуру чеков. При этом бумага для факсов и кассовые ленты содержат токсичное вещество бисфенол А, которое загрязняет остальную макулатуру.

Переработанные чеки могут применяться в строительстве и для создания дорожного покрытия. Однако сейчас очень мало пунктов приема таких отходов и предприятий по переработке.

Чтобы полностью перейти на электронные чеки, необходимо обеспечить приоритет таких документов перед бумажными и дополнить закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

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