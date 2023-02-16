Экологи просят ФНС отказаться от бумажных чеков

Российский экологический оператор (РЭО) попросил ФНС разрешить полный отказ от бумажных чеков. Об этом пишет «ТАСС».

Отказ от чеков из термобумаги на 10 тыс. тонн уменьшит число неперерабатываемых отходов.

Ежедневно в стране выбрасывают примерно одну фуру чеков. При этом бумага для факсов и кассовые ленты содержат токсичное вещество бисфенол А, которое загрязняет остальную макулатуру.

Переработанные чеки могут применяться в строительстве и для создания дорожного покрытия. Однако сейчас очень мало пунктов приема таких отходов и предприятий по переработке.

Чтобы полностью перейти на электронные чеки, необходимо обеспечить приоритет таких документов перед бумажными и дополнить закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».