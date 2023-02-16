Набиуллина добьется перелома в борьбе с кибератаками

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что усилия банков должны быть направлены на борьбу с кибермошенничеством в финансовой сфере. Об этом пишет «RG.RU».

Пока что перелома в борьбе с мошенниками не произошло, но Банк России собирается его добиться.

Также Эльвира Набиуллина поддержала идею объединить усилия крупных участников финансового рынка для борьбы с кибератаками.

Важно быстро реагировать на новые схемы, которые применяют злоумышленники, и развивать финансовую грамотность населения.