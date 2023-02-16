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Сайты по продаже вейпов могут заблокировать без решения суда

Онлайн-продажа табачных изделий запрещена законом, поэтому Минсельхоз предложил блокировать интернет-ресурсы с предложениями купить электронные сигареты или вейпы в досудебном порядке.

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Минсельхоз готовит законопроект о досудебной блокировке онлайн-площадок по продаже электронных сигарет и никотинсодержащей продукции. Об этом пишет «РБК».

Дистанционная продажа табачных изделий уже запрещена законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Новый проект Минсельхоза поможет быстрее блокировать домены, сайты и сетевые адреса, где есть предложения купить электронные сигареты и вейпы онлайн.

Решение коснется никотинсодержащих товаров, в том числе электронных сигарет и других систем доставки никотина с максимальным содержанием никотина в жидкости или растворе в 20 мг/мл.

Минпромторг уже поддержал инициативу и предложил также блокировать отдельные интернет-страницы поставщиков, если они предлагают купить табачную продукцию через маркетплейсы.

По мнению Минсельхоза, досудебная блокировка сетевых ресурсов оказалась эффективной для алкогольного рынка.

В январе 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить вопрос о запрете вейпов.

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